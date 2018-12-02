Kumluca'da develere havut giydirildi - ANTALYA

- Karatepe Stadı'nda develere havut giydirme töreni - Dua edilmesi ve yemek ikramı - Deve güreşlerinden görüntülerKumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Ahmet Karakuş'un açıklamasıKumluca'da develere havut giydirildiANTALYA (AA) - Kumluca'da güreş develeri törenle havut giydi.Deve güreşi sezonunun açılışı Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından Karatepe Stadı'nda yapılan havut giydirme töreniyle yapıldı.Dernek Başkanı Ahmet Karakuş, törende yaptığı konuşmada, kış ayları öncesi develeri soğuktan korumak ve güreşlere hazırlamak amacıyla havutlarının giydirildiğini söyledi.
Havut giydirmeyi bir tören ile yaparak devecileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Karakuş, "Bu havut töreni vasıtasıyla deve güreşi sezonumuz da açılmış oldu. İnşallah bu yıl güzel güreşler yapmak nasip olur." dedi. Develere temsili havut giydirme töreninin ardından dualar eşliğinde yılın ilk deve güreşi yapıldı.Etkinlikte katılımcılara kavurmalı pilav ve ayran ikram edildi.Havut giydirme törenine Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, AK Parti İlçe Başkanı İsa Bircan, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan, siyasi partilerin belediye başkan adayları, deve sahipleri ve vatandaşlar katıldı.