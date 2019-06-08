Kumla sahilindeki çadırlar kaldırılıyor

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- Gemlik Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, birlikte belirlenen kamp alanı dışında kumsala kurulan çadırları kaldırma çalışmalarına başladı.

Gemlik Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte yaz sezonunun başlamasıyla beraber plaj ve sahillerdeki düzeni sağlamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Plajlardaki çadır denetimine aralıksız devam eden ekipler, kamp alanı dışına kurulan çadırları ise kaldırıyor. Kumla sahilinde yaz sezonunu açılması ile birlikte vatandaşların kumsal alanı aileleri ile birlikte daha rahat kullanabilmesi için yerli ve yabancı uyruklu şahıslar tarafından kurularak sahil bölgesini işgal ederek kötü görüntü oluşmasına sebep veren çadırları Gemlik Zabıta Müdürlüğü ve Büyükşehir Zabıta ekipleri ile birlikte kaldırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Zabıta Müdürü Yaşar Demirdirek, zabıta ekiplerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederken, sahillerde ve plajlarda belirlenen kamp alanı dışında çadır kurulmasına izin verilmeyeceğini ve ısrarcı olanlara ise yasal işlem uygulanacağını ifade etti.

Ayrıca Demirdirek, Kumla sahil yolunda geceleri oluşan yoğunluktan dolayı motosiklet gibi araçların geçişini de vatandaşın yürüyüş güvenliği açısından yasaklandığını belirtti.

Sertaslan, “Çadır ve benzeri materyallerle yapılan işgallere izin vermeyeceğiz” Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, sahilleri gereksiz işgal edenlere anında ekipler tarafından müdahale edildiğini ifade ederken, vatandaşların daha rahat ve güvenli tatilini geçirmesi için belediye ekiplerinin aralıksız çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Sahillerin sorumluluğunun Gemlik Belediyesi’nde değil, Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu da belirten Sertaslan, “Zabıta ekiplerimiz Büyükşehir Belediyemizin ekipleriyle ortak çalışmalar yaparak sahillerdeki çadır ve benzeri materyallerle yapılan işgallere izin vermeyecek” dedi.



