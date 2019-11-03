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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Kümesten 6 kilo 250 gram esrar çıktı

Kümesten 6 kilo 250 gram esrar çıktı

Kümesteki kazı çalışması

Hastane Uyuşturucu Akalan Polis Ekipleri Müstakil Ev 

-Çuval içerisinden çıkan esrar
-Şüphelilerin hastaneye getirilişi

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında, kümese gömülmüş 6 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Polis ekipleri yaşanan kovalama sonucu da 9 gram esrar, 32 adet uyuşturucu hap ve 500 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Vedat Ç.'ye ait müstakil eve basın düzenledi.
Evde ve bahçede yapılan aramalarda, kümese çuval içerisine gömülmüş 6 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibin Vedat Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Kızının ultrason kağıdına uyuşturucu saklamış Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Caddesi üzerinde şüphe üzerine takibe aldıkları şahsın kaçmaya başlaması üzerine kovalama yaşandı. Kaçarken elindeki paketi çöpe atan şüpheli Ali B., kısa bir süre sonra yakalandı. Çöpe atılan pakette şüphelinin kızına ait ultrason raporu kağıdına sarılı halde 9 gram kubar esrar ile 32 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, polis ekipleri, Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Seydişehir Konya Çevre Yolu üzerinde uygulama yaptı. Uygulama noktasında polis ekipleri, bekledikleri 42 AOM 96 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçması üzerine kovalama başladı.
Polisin takibi sırasında araçtan bir poşet atan şüpheliler, bir süre sonra yakalandı. Otomobil sürücüsü Burhan Y. ile eşi B.Y. gözaltına alınırken, şüphelilerin attığı poşetten 500 gram eroin ele geçirildi. Karı-kocanın polisten kaçtığı sırada yanında bulunan iki çocuğu da ailesiyle birlikte emniyete götürüldü.
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