--ölü tavuklardan detay

--Özdemir röp



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da bir kümese giren sansar, 36 tavuğu telef etti. Alınan bilgiye göre, merkez Ataşehir mahallesinde ikamet eden Servet Özdemir’e ait kümese giren sansar, 47 tavuktan, 38’ini telef etti. Sabah kümese giren Özdemir, 28 tavuğunu kümeste ölü halde buldu. Tavukların eksik olduğu gören Özdemir, kümesin çevresinde yaptığı araştırmada 8 tavuğun ölüsünü buldu. Kümese sansar girdiğini belirten Servet Özdemir, “Geçen senede 20 tavuğumu daha götürmüştü. Bu yılda geldi. Yine girdi ve katliam yapmış. Bu beni yıldırmaz. Yeniden tavuk alacağım. Elimde 11 tane kaldı"dedib Elinde kalan tavuklarında korkudan yumurtadan kesildiğini ifade eden Özdemir, yeni tavuk alarak tekrar kümesini eski seviyesine getireceğini kaydetti.

(CK-HİV-

