Kümes hayvanlarına iki katlı ev yaptırdı

-Alt katta bulunun küçükbaş hayvanlar

-Üst katta beslenen kümes hayvanları

-Mehmet Bingöl ile röportaj

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( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Tokat’ta kümes hayvanları için iki katlı ev yaptıran hayvansever, alt katında küçükbaş hayvanlarının üst katta tavuk, hindi, güvercin gibi kümes hayvanlarını besliyor. Soğucak bağlarında 17 yıl önce bahçe alan Mehmet Bingöl yumurta için aldığı iki tavuk ve bir adet horozla başladığı hobisini geliştirdi. Adeta hayvanat bahçesine dönen bahçesinde bine yakın civciv, birçok cinste tavuk ve horozlar, kazlar, tavus kuşu, hindi, güvercini ve koç besleyen Bingöl, hayvanları için kümeslerin yanı sıra 2 katlı bina yaptırdı. Binaya pembe köşk adı veren Bingöl, alt katta küçükbaş hayvanlarını üst katta ise kümes hayvanlarını besliyor. 100 metrekare alanda 17 kafeste cins tavuk ve horozlar besleyen Bingöl, “Burayı görenler ney diye soruyor, şaşırıyorlar ‘bende yatılı bölge okulu’ diyorum. İçeri girdiklerinde tavuklar için yaptığımı görünce şaşırıyorlar. Bu iş bir keyif işi, birinci kata çıkıp kafeslerindeki hayvanlara yem, su vermek onlarla konuşmak zevk veriyor. Nereden aklıma geldi diye soracak olursanız. İnsanlar villalarda oturuyor, neden benim tavuklarım oturmasın dedim. Şato gibi yer yapayım istedim. Onlara değer bu. Bize her şeyi onlar veriyor bizimde onlara bir şey vermemiz lazım” diye konuştu.

2 tavuk ve bir horozla başladı Hobisine nasıl başladığını anlatan Bingöl, "2002 yılında bahçe aldığımızda baktım bir şeyler eksik. Yumurtayı, meyveyi çarşıdan alıyoruz. İlk önce meyve diktik, sonra organik yumurta olsun diye tavuk aldım. 2 tavuk bir horoz aldım. Daha sonra kuluçkaya yatırdım. İnternet ortamında cins tavuk ve horozları gördüm. Özellikle Osmanlının mirası Sultan tavuklarına merak saldım. Daha sonra diğer cins tavukların yanı sıra bıldırcın, keklik aldım. Hindi, kaz, ördek beslemeye başladım. Tavus kuşu beslemeye başladım” dedi.

Kümes hayvanlarının günlük olarak 50 kilo yem tükettiğini ifade eden Bingöl, “Buğday, mısır, arpa, yulaftan yem kırma makinesi ile yemlerini kendim hazırlıyorum. Organik olarak beslediğim tavukların yumurtalarını eşe dosta veriyorum, satışını yapıyorum. Kaz ve hindi etine talep var. İzmir’den Kars’a her tarafa gönderim yapıyorum. Hedefimde deve kuşu beslemek var” ifadelerini kullandı.

