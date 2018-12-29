Kümbet Yaylası'nda kızak zamanı

-KIZAK YAPANLARIN KAMERASINDAN DOĞA

-KAYAK YAPANLARIN KAMERASINDAN

-KIZAKLA KAYANLARIN ÇARPIŞMA ANLARI

-GİRTAB MÜDÜRÜ RÖP

-GENEL DETAY



( GİRESUN -ÖZEL)- Giresun'un en önemli yaylalarından Kümbet Yaylası'nda ilk kez kızakla kayak keyfi yaşandı- Giresun yaylalarında kış aktivitelerini artırarak, gelen turistlere eğlenceli zaman geçirtmek amacıyla Kümbet Yaylası'nda 5,5 kilometre uzunluğunda kayak ve kızak pisti, foto safari yolu ile trekking rotası belirlendi GİRESUN



- Giresun yaylalarında kış sporlarını geliştirmek, aktiviteleri artırarak, gelen turistlere eğlenceli zaman geçirtmek amacıyla Kümbet Yaylası'nda 5,5 kilometre uzunluğunda kayak ve kızak pisti, foto safari yolu ile trekking rotası belirlendi. Giresun’un en önemli turizm alanlarından birisi olan Kümbet Yaylası'nda kızak ve kayak pisti için alan tespiti ve denemeleri yapıldı. Kümbet Yaylası'nda çam ağaçları içerisindeki yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğundaki pistin kayakçılar ve kızak keyfi yaşamak isteyenler için ideal bir yer olduğu tespit edildi. Yayla turizmini her mevsime yaymak için her geçen gün yeni projeleri hayata geçiren Giresun Valiliği Turizm Altyapı Hizmet Birliği bu defa Giresun’da ilk defa kayak ve kızak pisti için çalışma başlattı. Karadeniz Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Haluk Erdoğan ve kulüp üyeleriyle birlikte Kümbet Yaylası'nda tespit edilen alanda ilk kez kayak ve kızak keyfi yaşandı. Vatandaşların da katıldığı kayak ve kızak sürüşünde yaşanan heyecanlar ve kızak çarpışmaları kameralara yansıdı. Kümbet Yaylası'ndaki kayak ve kızak pistiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Giresun Valiliği Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner “Giresun Yaylaları'nda kış sporlarını geliştirmek, aktiviteleri artırarak, gelen turistlere eğlenceli zaman geçirtmek amacıyla toplam 5,5 kilometre uzunluğunda olan bir parkurun sildirilmesini, açılmasını ve denemelerini yaptık. Keyifli bir manzara parkuru. Sadece kızak değil, kayak parkuru, foto safari yolu ve trekking rotası ortaya çıktı. Burada ocak ayından nisan ayına kadar kış sporları yapılabilir. Bundan sonra da ilimizde kış ve yaz aktiviteleriyle turizm potansiyelini artırma çalışmalarımız olacaktır” dedi.



