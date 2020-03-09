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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Kumbaralarda biriken 1 liralar Afrika’da su kuyusuna dönüşecek

- Kumbaralarda biriken 1 liralar Afrika’da su kuyusuna dönüşecek

KUMBARALARDAN GÖRÜNTÜLER

Sivil Toplum Kuruluşu Yardım Kampanyası Sivil Toplum Kullar Kuyular 

-ÖĞRENCİ RÖPORTAJ
-BARTIN GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRÜ MUAMMER KAYA RÖPORTAJ
-DETAYLAR

( BARTIN )- ‘1 Damla 1 Lira’ kampanyası Afrika’ya su umudu olacak BARTIN

- Bartın'da başlatılan ‘1 Damla 1 Lira’ kampanyası kapsamında toplanacak olan yardımlar, Afrika’da temiz su ihtiyacı olan bölgelerde su kuyuları açmak için kullanılacak. Bartın’da Gençlik Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, tarafından içilebilir temiz su sorununun en üst safhada yaşandığı Afrika kıtasında su kuyularının açılması için harcanmak üzere maddi yardım kampanyası başlatıldı. ‘1 Damla 1 Lira’ isimli kampanya kapsamında hazırlanan bin kumbara ilk ve orta dereceli okullarla birlikte KYK yurtlarına ve Kur’an kurslarına yerleştirildi. Kumbaralarda toplanacak paralar, Afrika’da temiz ve içilebilir su kaynağı ihtiyacı olan bölgelerde su kuyuları açılması için kullanılacak. Bartın Gençlik Merkezi Müdürü Muammer Kaya, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Afrika’da susuzluk var. Özellikle temiz su kaynaklarına ulaşmada insanlarımızın yaşadıkları sıkıntıları hepimiz görüyoruz. Bizde Bartın Gençlik Merkezi olarak Gençlik Liderlerimizle birlikte Bakanlığımıza bir proje sunduk. 1 damla 1 lira sloganıyla ortaya çıktı. Orada, Afrika’da en ihtiyaç olan bir bölgede su kuyusu açmayı hedefliyoruz. Bu tabi gençlerimizin katılımıyla yola çıktık, onlardan yardımlar bekliyoruz. Arkada görmüş olduğunuz kumbaraları hazırladık proje kapsamında. Bunları ilimizde İl Müftülüğümüz, Gençlik Merkezimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İHH Derneğimiz, proje ortaklarımızla birlikte İHH kanalıyla Afrika’da, su kuyusu su kuyuları daha doğrusu açtırmayı hedefliyoruz. Kumbaralarımızı bir kere proje ortaklarımızın alanlarına dağıtmayı düşünüyoruz. İl Müftülüğümüze, onların Kur’an kurslarına ve ya onların uygun gördükleri yerlere. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün okullarına, ilkokuldan başlayarak ortaokul ve liselere kadar okullara dağıtmayı düşünüyoruz. İHH zaten sivil toplum kuruluşu onlarda bu şeye destek verdiler. Ve de biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak KYK yurtlarımız var bize bağlı. KYK yurtlarına dağıtmayı düşünüyoruz. Her gencimizin 1 lira atmasını özellikle istirham ediyoruz. Bu kampanyaya destek olurlarsa çok seviniriz.” dedi.
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