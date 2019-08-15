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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kumaş boyama atölyesindeki yangın korkuttu

Kumaş boyama atölyesindeki yangın korkuttu

İtfaiye araçları detay

Televizyon Sigara İzmariti Efes Sigara Uttu 

-Dar sokak ve itfaiyenin yay olarak girişi
-Sönen kumaşlar ve korkan bina sakinleri
-Dilek Tekinşen, İdil Aslan röp
-Atölye sahibi Serkan Toka röp

( KAHRAMANMARAŞ )- Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye hatalı parklar nedeniyle sokağa giremedi- Yangından korkan çocuklar gözyaşlarına hakime olamadı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kumaş boyama atölyesinde çıkan yangın, korkulu anlar yaşattı. Yangına müdahaleye gelen itfaiye araçları ise hatalı parklar nedeniyle sokağa giremedi. Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde bir binadaki kumaş boyama atölyesinin balkon bölümünde bulunan atıl vaziyetteki kumaşlar, iddiaya göre sigara izmaritinden dolayı yanmaya başladı.
Dumanı gören komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra apartmandan dışarı çıktı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri ise karşılıklı parklar nedeniyle daralan sokağa araçlarıyla giremedi. İtfaiye ekipleri binaya yaya olarak girerek, atölyedeki yangını söndürdü. Yangında atölyenin üst katında oturduklarını söyleyen Dilek Tekinşen isimli bir kadın dumanı görür görmez diğer komşularıyla birlikte kendilerini dışarı attıklarını söyledi.

Tekinşen, “Bir koku geldi ve araştırdım aşağıya baktım kumaşların tutuştuğunu gördüm. Biz dumandan nefes alamaz olduk ve kendimizi komşumuzla birlikte aşağı attık” dedi.
Çok korktuğunu söyleyen İdil Aslan isimli bir çocuk ise, “Dumanın kalorifer veya televizyondan geliyor zannettik. Sonra dumanlar bizim eve kadar çıktı ve kıyafetlerimizi alıp aşağı indik. İtfaiyeyi aradık ve çok korktuk” ifadelerini kullandı. Atölye yetkilisi Serkan Toka ise, “Yukarıdan sigara izmariti atmışlar ve yavaş yavaş yanarak yangına neden olmuş. Sağ olsun itfaiye ekipleri ile yanan kumaşları söndürdük” diye konuştu.

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