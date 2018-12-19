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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kum yüklü kamyon istinat duvarından aşağı böyle düştü: 1 ağır yaralı

Kum yüklü kamyon istinat duvarından aşağı böyle düştü: 1 ağır yaralı

Kamyonun düşme anının güvenlik kamerası görüntüsü

Acil Servis Güvenlik Kamerası İstinat Duvarı 112 Acil Servis Ağır Yaralı 

-Kamera görüntüsünde araçtan atlayan şahsın aracın yanına yardıma koşması
-Kazanın olduğu yol
-Öğrenci yurdunun bahçesine uçmuş kamyon ve vatandaşlar

( SAMSUN ) - Kamyonun öğrenci yurdunun bahçesine düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi SAMSUN

- Samsun'da kum yüklü kamyonun 5 metrelik istinat duvarından bir öğrenci yurdunun bahçesine düştüğü kazada araçta bulunan 1 kişi atlayarak kurtulurken, sürücü ise ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Uslu (34) idaresindeki 55 ATE 78 plakalı kum yüklü kamyon, rampa yukarı çıkarken aniden geri geri kaçmaya başladı.
Bu sırada araçta bulunan 1 kişi atlayarak kurtulurken, geri geri gelen kamyon istinat duvarından yaklaşık 5 metreden öğrenci yurdunun bahçesine düştü. Kazada kamyon sürücüsü Onur Uslu ağır yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Onur Uslu tedavi altına alındı. Kamyonun istinat duvarından öğrenci yurdunun bahçesine düşme anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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