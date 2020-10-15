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15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

- Kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Yan yatan kamyondan detaylar

Polis Hastane Jandarma Su Kanalı Direksiyon 

-Polis ve jandarma ekiplerinden detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de kontrolden çıkan kum yüklü kamyonunun su kanalına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. idaresindeki 71 AP 650 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına yan yattı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan sürücü sağlık görevlilerince çıkartılarak ambulansla sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. Trafiğin akışı bir süreliğine tek şerit üzerinden sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (HA-KA-
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