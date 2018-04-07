Kum yığınının altına kalan kişi öldü - MERSİN

- Kum yığınının altına kalan kişi öldü - Vatandaşların kum yığını altına kalan genci çıkarma çalışmalarıMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde kum yığınının altında kalan kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Büyükkösebalcı Mahallesi'nde bulunan bir kum ocağında çalışan Umut İrişik, kamyonlardan gelen kumun içine döküldüğü huni şeklindeki "banker" adı verilen teknede sıkışan bir taşı çıkartmak istedi.İrişik, taşı çıkartmaya çalıştığı esnada haznesinden aşağıya doğru kayan kumun altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri kum yığınının altından çıkarılan İrişik'in, hayatını kaybettiğini belirledi.