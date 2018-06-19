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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Kum fırtınasını andıran sis bulutunun ilerleyişi böyle görüntülendi İzle

Kum fırtınasını andıran sis bulutunun ilerleyişi böyle görüntülendi İzle

-Amatör kamera-

Kamera Kum Fırtınası 

-sisin hızla ilerlemesi ve yay evlerinin üzerine kaplaması
-O ana tanıklık edenlerin yaşadığı heyecanın duyulması

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ın Başçiftlik ilçesi Osmanlı Yaylası'nda kum fırtınasını andıran doğa olayı anbean kaydedildi. Başçiftlik ilçesinde bin 781 rakımlı Somun tepesinde doğal güzellikleri görüntüleyen fotoğraf tutkunu Mustafa Kılınç, bir anda Osmanlı Yaylası üzerine doğru hızla hareket eden doğa olayını fark etti. Kum fırtınasını andıran görüntülerde Osmanlı Yaylası üzerine hızla ilerleyen sis görüntülendi. Dakikalar içerisinde yayla evlerinin üzeri yoğun sis tabakası ile kaplanırken, o anlara tanıklık edenler büyük bir heyecan yaşadı. Korku ile heyecanın birlikte yaşandığı görüntüler eşsiz doğa olayını gözler önüne serdi.
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