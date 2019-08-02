Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı başladı - İSTANBUL Haberi
- Beşikjtaş Trabzonspor, Fenerbahçe kulüp başkanlarının gelişi - TFF Başkanı Nihat Özdemir'in gelişiKulüpler Birliği Vakfının toplantısı başladıİSTANBUL (AA) - Kulüpler Birliği Vakfının, yayıncı kuruluşun taleplerinin ana gündem maddesi olduğu toplantısı başladı. Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların temsilcileri katıldı. Toplantıya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları iştirak ederken, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise gelmedi. Galatasaray dışında tüm kulüpler başkan düzeyinde toplantıya katılırken, yalnızca Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in toplantıya gecikmeli olarak katılacağı belirtildi.Toplantıda, yayıncı kuruluşun taleplerinin görüşüleceği bildirildi.
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