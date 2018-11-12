Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Külünk ve Ertürk'e destek - ANKARA

Külünk ve Ertürk'e destek - ANKARA

- Basın açıklamasına katılanlardan görüntüler - Pankartlardan detay - Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel'in açıklaması - Şehit eşi Türkan Güder ile röportajKülünk ve Ertürk'e destekANKARA (AA) - Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel, FETÖ tarafından sosyal medyadan tehdit edilen Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün yanında olduklarını söyledi.

Yücel, FETÖ davalarının görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında, hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe ve işgal girişimini bir kez daha lanetlemek, yurt dışındaki FETÖ üyelerinin Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk'e sosyal medyadan yaptıkları kalleş saldırıları kınamak için toplandıklarını belirtti.
Hain FETÖ terör örgütünün milletin birlik ve beraberliğini hedef almaya devam ettiğini dile getiren Yücel, şunları kaydetti:"Bunun en büyük örneği, 15 Temmuz ve sonrası kahramanca ve yiğitçe FETÖ'cülere karşı verdiği mücadele sonucunda Kazan ilçemizin 'Kahraman' unvanı almasına öncülük eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü hedef göstermesidir. Bu tür tehditler, alçaklıktır ve asla kabul edilemez. Kahramankazan Belediye Başkanımıza alçak tehdidi yapan FETÖ'cüleri şiddetle kınıyoruz. Aynı şekilde eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'e FETÖ'cülerce yapılan tehditkar saldırıyı da şiddetle kınamaktayız. Türk milleti, her zaman milli şuur ve milli iradenin temsilinde dimdik ayakta durmaya devam edecektir. Tehditler şanlı vatanımızın cesur halkını yıldıramayacaktır."Yücel, bu konuda devlete, güvenlik güçlerine ve yargıya güvendiklerini vurgulayarak, "Buradan hainlere, işbirlikçilerine, destekçilerine ve emperyalist güçlere bir kez daha sesleniyoruz. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız." diye konuştu.
Açıklamaya, bazı 15 Temmuz gazileri ile şehit ve gazi aileleri de destek verdi.

İşgal Girişimi Güvenlik Güçleri Yurt Dışı Basın Açıklaması Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı