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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kulübesinde bağlı hamile çoban köpeği vurularak öldürüldü Haberi

Kulübesinde bağlı hamile çoban köpeği vurularak öldürüldü Haberi

-Vurulan köpekten detay

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--Köpeğin sahibinin konuşması
--Köpekten cep telefonu görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR) -- Sahibi şimdi her yerde Sivas Kangalı cinsi köpeğini öldürenleri arıyor AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da Sivas Kangalı cinsi hamile bir çoban köpeği, bağlı bulunduğu kulübede vurularak öldürüldü. Köpeğin sahibi şimdi her yerde köpeğini katledenlerin izini arıyor. Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Akkaya’ya ait hamile bir çoban köpeği, bağlı bulunduğu kulübede silahla vurularak öldürüldü. Sivas Kangalı cinsi köpeğini henüz bir aylıkken sahiplendiğini belirten Akkaya, Alaç ismini verdiği çoban köpeğinin kulübesinde bağlı iken silahla kimliği belirsiz kişi yada kişilerce vurulduğunu söyledi.

Köpeğinin zararsız olduğunu ve tüm aşılarının da yapıldığını kaydeden Akkaya, “Köpeğim hamileydi. Boğazından bağlı iken silahla vurularak öldürülmüş. Jandarmada bildirdik. Şimdi yetkililerden bunu yapanları bulmasını istiyorum” dedi.
Karnında yavruları ile birlikte katledilen çoban köpeğinden geriye sadece sahibi tarafından çekilen videolar kaldı. (HK-Y)
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