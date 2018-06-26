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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Kulu'da buğday tarlasında yangın - KONYA

Kulu'da buğday tarlasında yangın - KONYA

- KULU'da buğday tarlasında yangın - Yangın çıkan bölgeden detay görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Konya 'da buğday tarlasında yangın - Kulu ilçesinde, 500 dekar ekili alanın zarar gördüğü yangında aracıyla alevlerin arasında kalan tarla sahibi yanarak yaralandı, aracı kullanılamaz hale geldiKONYA (AA) - Konya 'nın Kulu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında tarla sahibi hafif yaralandı, aracı kullanılamaz hale geldi, 500 dekar ekili alan zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Ankara - Konya karayolu Ömeranlı Mahallesi'ndeki tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve belediye ekipleri müdahale etti.Olay yerine geldiğinde tarlasındaki ekinlerin yandığını gören İrfan Eken, rüzgarın yön değiştirmesiyle 06 BV 3533 plakalı aracıyla alevlerin ortasında kaldı. Yaralanan Eken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.Ticari aracı yanarak kullanılmaz hale gelen Eken, Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Eken’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yangın, vatandaşların da desteğiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonucu 500 dekar ekili alan zarar gördü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangına Müdahale Trol 

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