Kültür ve Turizm eski Bakanı Nabi Avcı Üsküdar’da gençlerle buluştu İzle

-Nabi Avcı gençlerle sohbet etmesi

-Hilmi Türkmen’den görüntü

-Söyleşiden görüntü

-Hilmi Türkmen konuşması

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Nevmekan Sahil Buluşmaları'na konuk olan Kültür ve Turizm eski Bakanı Nabi Avcı, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Nevmekan Sahil Buluşmalarının bu haftaki konuğu Kültür ve Turizm eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı oldu. Nevmekan’da düzenlenen söyleşiye Nabi Avcı’nın yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte gençler katıldı.

Söyleşi kapsamında düşüncelerini paylaşan Nabi Avcı, gençlerle sohbet etti. Zaman zaman hatıralarını anlatan Nabi Avcı, gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı. “Küçük notlarım var, eğer fırsat, zaman ve imkan olursa hatırlamak için yazarım” Gençlerin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm eski Bakanı Nabi Avcı, “Ben pek çok arkadaşıma anılarını yazma konusunda ısrar ediyorum. Çünkü, hatıratı okumayı bende çok seviyorum. Hatırat gençler için her alanda, ister sanat alanında önemli kişiler olsun, şairler, yazarlar, yayıncılar, sinemacılar, siyasetçiler, akademisyenler, üniversite hocaları olsun onların hatıratlarını bende çok seviyorum. Yazsam iyi olur, ama benim küçük küçük notlarım var. Benim sistemli hatıra yazma durumum yok şu anda, ama bir gün fırsat ve zaman olursa bazı şeyleri hatırlamak için yazarım” dedi.

“Milli Eğitim Bakanlığım döneminde hocamdan ilham alarak resim ve müzik öğretmenlerine konuşurdum” Üzerinde emeği olan öğretmenleriyle ilgili konuşan Nabi Avcı, “Benim üzerimde resim öğretmenim rahmetli Cevat Ülger hocamın hakkı var. Resim öğretmeniydi ama aynı zamanda mimardı. Cevat hoca resim öğretmenimizdi ama, resim öğretmeninden çok daha fazladır benim için. Resim öğretmeni lafını da sevmezdi. Daha sonra ben Milli Eğitim Bakanlığı dönemimde özellikle resim ve müzik öğretmenlerine ondan gördüklerimden ilham alarak hep şunu söylemeye çalıştım. Resim veya müzik hepimizi yetenekli olmayabiliriz. Ama her birimiz onu dinlemeyi öğrenebiliriz. Müzik dersleri çocuklara müzik yapmayı değil, müziği dinleyerek tat almayı öğretebiliriz” diye konuştu.

“Bu akşam çok heyecanlıyım, çok değerli bir büyüğümüz teşrif ettiler” Söyleşiye katılarak kısa bir konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bu akşam çok özel bir misafirimiz, hepimizin çok sevdiği bir büyüğümüz aramızda. Nevmekan Sahili biliyorsunuz ara sıra güzel programlar icra etmeye çalışıyoruz. Bende bu akşam çok heyecanlıyım, çok değerli bir büyüğümüz zaman ayırdılar teşrif ettiler. Doyumsuz bir sohbet olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.



