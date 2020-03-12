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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde dezenfekte işlemleri başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde dezenfekte işlemleri başladı

Müzelerin dezenfekte işlemlerinin görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Hastalık 


- Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm müzelerde dezenfekte işlemleri başladı.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni korona virüs vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde artması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte işlemlerine başlandı. Bakanlığa bağlı ülke genelinde tüm müzelerde başlatılan seferberlik büyük bir titizlikle devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde: “Müzelerimizi büyük bir titizlikle dezenfekte ediyoruz. Salgın hastalıklarla mücadele tedbirlerimizi ülke genelindeki tüm müzelerimizde düzenli olarak sürdüreceğiz.”
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