Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YÖK arasında iş birliği protokolü imzalandı - ANKARA
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın salona girmesi - Salonda oturan katılımcılar - YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın konuşması - Bakan Ersoy'un konuşması - Protokolün imzalanmasıANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolünün imza törenine katıldı.
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