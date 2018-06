-Bakan Kurtulmuş Konuşma





( İSTANBUL ) Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: "AK Parti kapsayıcı bir partidir”- Bakan Kurtulmuş’tan AK Parti Güngören İlçe Başkanlığına teşekkür ziyaret- “Türkiye ‘de reform istikametinde atılacak her adımı milletimiz aslında AK Parti’den bekliyor” İSTANBUL



- Seçim sonrası İstanbul'da partisinin ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptığı konuşmada, “Türkiye ‘de reform istikametinde atılacak her adımı milletimiz aslında AK Parti’den bekliyor. Asıl iş bundan sonra önümüzde duruyor. Hep birlikte sizin gayretlerinizle , dualarınızla , milletimizin dualarıyla çözeceğiz inşallah. Büyük Türkiye olmak istikametinde koşar adım devam edeceğiz” dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 24 Haziran sonrası AK Parti Güngören İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Partililere seçim sürecindeki çalışmalarından dolayı teşekkür ziyaretinde bulunan Bakan Kurtulmuş teşkilat üyeleriyle sohbet etti. “Türkiye‘de reform istikametinde atılacak her adımı milletimiz aslında AK Parti’den bekliyor” AK Parti Güngören İlçe Başkanı Bünyamin Baş’ın ev sahipliği yaptığı programda konuşan Bakan Numan Kurtulmuş, "AK Parti kapsayıcı bir partidir. AK Parti , doğudaki vatandaşımızda batıdaki vatandaşımızında İç Anadolu’daki Akdeniz’deki , Karadeniz’deki vatandaşımızında hayallerinin ve hedeflerinin bir şekildeki toplandığı bir Türkiye partisidir. Türkiye’nin partisidir, milletin partisidir, bu özelliğini ortaya çıkarmıştır. Seçim sırasında milletimizle yaptığımız çalışmalarda bir kez daha bir kere daha gördük ki, Türkiye ‘de reform istikametinde atılacak her adımı milletimiz aslında AK Parti’den bekliyor. Aslında yapılacak, bundan sonra yapılacak olan reform niteliğindeki atılacak adımlarında AK Parti tarafından atılacağı tescil edilmiştir. Milletimiz ülkemizin iktisadi ve ekonomik olarak gelişmesine, Türkiye’nin süper lige çıkması için ne yapması gerektiğini ve büyük adımların atılması gerektiğine onay vermiştir”dedi.

“Ekonomik anlamda büyük adımlar atılacak” Bundan sonra ekonomi anlamında Türkiye’de büyük adımlar atılacağını sözlerine ekleyen Kurtulmuş, teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini söyledi.



Kurtulmuş, “Türkiye’nin çevresindeki sorunları çözmek bakımından büyük bir iradeyi ortaya koyması milletimiz açısından beklentidir. Bütün bunların hepsi ve seçim sonucu itibariyle, AK Parti’ye bir sorumluluk olarak verilmiştir. Cumhurbaşkanımız hiç bir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde Türkiye‘nin büyük lideri olarak milletimiz tarafından seçilmiştir.Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk hükümet başkanı, ilk cumhurbaşkanı olarak seçilmiş, göreve getirilmiştir. Hem siyasi partiler için, hem AK Parti için, hem de bu siyasi hareketin öncüsü ve lideri olan cumhurbaşkanımız için seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum, gayretleriniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonra seçimi kazandık bu bir işti demiyoruz, asıl iş bundan sonra önümüzde duruyor. Hep birlikte sizin gayretlerinizle , dualarınızla , milletimizin dualarıyla çözeceğiz inşallah. Büyük Türkiye olmak istikametinde koşar adım devam edeceğiz”diye konuştu.