Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Trabzon'da
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tarihi mekanları gezmesi ve yetkililerden bilgi alması - Bakan Ersoy, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdiTRABZON (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon 'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Ersoy, ilk olarak restorasyon çalışmaları süren Ayasofya Cami ve Müzesi'nde incelemelerde bulundu.Burada ilgililerden bilgi alan Bakan Ersoy, devam eden restorasyon çalışmalarının bir an önce bitirilmesi talimatını verdi.Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra Ortahisar ilçesindeki Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi'ni gezdi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu'ndan bilgi alan Ersoy, kütüphanedeki eksiklikleri dile getirdi.Ersoy, daha sonra yol güzergahındaki restorasyon çalışmaları tamamlanan Fatih Büyük Cami hakkında da bilgilendirildi.Yakın zamanda Trabzon Valiliğine tahsisi yapılan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü binasını da ziyaret eden Bakan Ersoy, buradaki Güzel Sanatlar Galerisi'nde yer alan Tılsım Uluslararası Sanat Derneğinin sergisini gezdi.Ersoy, yürüyerek Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi ile Tabakhane Köprüsü ve Uzun Sokak istikametindeki tarihi binaları da inceledi.Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne tahsis edilen bina hakkında bilgi verilen Mehmet Nuri Ersoy, bir süredir ziyarete kapalı olan Trabzon Müzesi'nde de incelemede bulundu.Burada da çalışmaların bir an önce bitirilmesi için talimat veren Ersoy, daha sonra kent merkezinde restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı'nı gezdi.Mülkiyeti Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait manastır hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, söz konusu alanın kısa sürede hizmete açılmasını istedi.Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaretlerinde, Trabzon Valisi ismail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.
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