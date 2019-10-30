Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Trabzon'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Trabzon'da

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tarihi mekanları gezmesi ve yetkililerden bilgi alması - Bakan Ersoy, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdiTRABZON (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon 'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Ersoy, ilk olarak restorasyon çalışmaları süren Ayasofya Cami ve Müzesi'nde incelemelerde bulundu.Burada ilgililerden bilgi alan Bakan Ersoy, devam eden restorasyon çalışmalarının bir an önce bitirilmesi talimatını verdi.Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra Ortahisar ilçesindeki Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi'ni gezdi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu'ndan bilgi alan Ersoy, kütüphanedeki eksiklikleri dile getirdi.Ersoy, daha sonra yol güzergahındaki restorasyon çalışmaları tamamlanan Fatih Büyük Cami hakkında da bilgilendirildi.Yakın zamanda Trabzon Valiliğine tahsisi yapılan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü binasını da ziyaret eden Bakan Ersoy, buradaki Güzel Sanatlar Galerisi'nde yer alan Tılsım Uluslararası Sanat Derneğinin sergisini gezdi.Ersoy, yürüyerek Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi ile Tabakhane Köprüsü ve Uzun Sokak istikametindeki tarihi binaları da inceledi.Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne tahsis edilen bina hakkında bilgi verilen Mehmet Nuri Ersoy, bir süredir ziyarete kapalı olan Trabzon Müzesi'nde de incelemede bulundu.Burada da çalışmaların bir an önce bitirilmesi için talimat veren Ersoy, daha sonra kent merkezinde restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı'nı gezdi.Mülkiyeti Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait manastır hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, söz konusu alanın kısa sürede hizmete açılmasını istedi.Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaretlerinde, Trabzon Valisi ismail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.

Restorasyon Güzergah Tarihi Bina Kütüphane Tarihi Mekan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı