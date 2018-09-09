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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Van Urartu Müzesi'ni gezdi İzle

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Van Urartu Müzesi'ni gezdi İzle

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un havalimanında karşılanması - Bakan Ersoy'un müzeyi gezmesiVAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van depreminde hasar gören müzenin yerine yapılan Van Urartu Müzesi'ni gezdi.Ersoy, Türkiye Ermenileri Patrikliğince Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Surp Haç Kilisesi'nde düzenlenecek törene katılmak üzere Van 'a geldi.Bakan Ersoy'u Ferit Melen Havaalanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Balkan Vekili Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ ve kurum amirleri karşıladı.Ersoy, 2011'deki depremlerde hasar gören müzenin yerine Van Kalesi'nin güneyinde yapımı büyük oranda tamamlanan "Urartu Müzesi"nde incelemede bulundu.Müze Müdürü Erol Uslu'dan çalışmalar hakkında alan Bakan Ersoy, daha sonra ayin için Akdamar Adası'na hareket etti.

Deprem 

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