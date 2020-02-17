Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Talebin ihtiyacını arz ne kadar doğru karşılarsa o kadar doğru sonuç alınır' - İSTANBUL İzle
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Talebin ihtiyacını arz ne kadar doğru karşılarsa o kadar doğru sonuç alınır" - İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıİSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı’nda "Akıllı Taksi Hizmeti Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
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