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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Talebin ihtiyacını arz ne kadar doğru karşılarsa o kadar doğru sonuç alınır' - İSTANBUL İzle

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Talebin ihtiyacını arz ne kadar doğru karşılarsa o kadar doğru sonuç alınır' - İSTANBUL İzle

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Talebin ihtiyacını arz ne kadar doğru karşılarsa o kadar doğru sonuç alınır" - İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıİSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı’nda "Akıllı Taksi Hizmeti Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

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