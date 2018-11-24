-Bakan'ın konuşmasından görüntüler



( SARAYBOSNA ) - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Saraybosna’da- Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy:- “Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya girmesini hararetle destekliyoruz” SARAYBOSNA



- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bosna Hersek’te katıldığı açılış töreninde, “Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya girmesini hararetle destekliyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bosna Hersek’te tadilatı tamamlanan eserlerin ve bir öğrenci yurdunun açılışları gerçekleştirmek için başkent Saraybosnaya geldi. Bakan Ersoy programı kapsamında önce Meçhul Asker Anıtını ve Aliya İzzet Begoviç mezarını ziyaret etti. Daha sonra bir dizi temaslarda bulunan Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Saraybosna Vakıflar Müdürlüğünün protokolünü imzaladığı Saraybosna İslam Birliği Öğrenci Yurdu’nun açılışına törenine katıldı.

Yurt açılışında konuşma yapan Bakan Ersoy, “Balkan coğrafyası pek çoğumuzun köklerinin dayandığı coğrafya. Pek çok vatandaşımızın akrabaları hala bu topraklarda yaşıyor. Dolaysıyla hem tarihsel bağımız hem de kardeşlik akrabalık bağlılıklarımız çok çok kuvvetli. Atalarımızdan miras gelen kültür varlıklarını yaşatmak, ortak değerlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle Bosna Hersek topraklarında bulunan vakıf eserleriyle işbirliğimiz bir süredir devam ediyor” ifadelerini kullandı. Yurdun 202 öğrenci kapasitesi ile hizmet vereceğini belirten Bakan Ersoy, “2016 yılında inşaatına başlanmış olan binanın açılışı bize kısmet oldu. Saraybosna İslam Birliği öğrenci yurdunun eğitimi süresince misafir olacak öğrenciler için yapılan konut ve iş merkezi şehrin sosyal ve ekonomik hayatı için uğurlu olsun” dedi.

“Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya girmesini hararetle destekliyoruz” Türkiye’nin Bosna Hersek’i pek çok konuda desteklediğini belirten Bakan Ersoy, “Türkiye Cumhuriyeti olarak Bosna Hersek'in birlikteliği, bütüncüllüğü en büyük arzumuz, isteğimiz. Bu bağlamda Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya girmesini hararetle destekliyoruz. Bütün bunların gerçekleşmesi için Bosna Hersek ekonomisinin kuvvetle desteklenmesi gerektiğinin de farkındayız” diye konuştu.

Programdan sonra basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yepyeni bir döneme geçildiğini vurgulayarak Bakanlığın, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma alanlarının bulunduğuna işaret etti.

