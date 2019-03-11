Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Malatya’da

-Büyükşehir Belediye ziyareti

-AK Parti İl Başkanlığı ziyareti

-konuşma



( MALATYA ) MALATYA



- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bazı açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya geldi. Sabah erken saatlerde kente gelen Bakan Ersoy, ilk olarak Malatya Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Aydın Baruş ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Ersoy, şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik Makamında Vali Baruş’tan turizm ve kültür yatırımlarına ilişkin brifing aldı. Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Bakan Ersoy, burada da Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’tan bilgiler aldı. Ersoy ve beraberindekiler daha sınra Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağını gezdi. Bakan Ersoy, burada Türkiye’nin en büyük Fotoğraf Makinesi müzesini gezerek yetkililerden bilgiler aldı. Bakan Ersoy’un bir sonraki durağı ise AK Parti Malatya İl Başkanlığı oldu. Burada da partililer tarafından karşılanan Ersoy, ziyarette yaptığı konuşmada kendilerine iletilen projeleri yerinde görme fırsatı olduğunu söyleyerek “Başta kültür sanat olmak üzere hangi faaliyetleri burada geliştirebiliriz, arttırabiliriz onları tartışıyoruz. Çok rahat bir şekilde aktarabileceğimiz organizasyonlar, faaliyetler var” şeklinde konuştu.

Malatya’da kendilerine 4-5 adet turizm projesi sunulduğunu kaydeden Bakan Ersoy, “Biz şehirlerin tanıtımı için biliyorsunuz gruplar yapıyoruz. Malatya'yı da bu grubun içerisine dahil edeceğiz, ona karar vereceğiz hangi grubun içine dahil olacak diye. Muhtemelen Güneydoğu grubunun içerisine dahil edilecek. Bu anlamda biraz tanıtım desteğine ihtiyacı var Malatya’mızın. Bu da zaten bizim en iyi yaptığımız iş. Belli program çerçevesinde tanıtım desteği de vereceğiz. İnşallah burada da turizmle ilgili bir potansiyel oluşması için gereken altyapıyı hazırlayacağız, gerisini de Malatya kendi başaracak" ifadelerine yer verdi. Bakan Ersoy'un ziyaretlerine AK Parti Malatya Milletvekilleri ile belediye başkanları ve adayları da eşlik ediyor.

