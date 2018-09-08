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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Kuşadası’nda

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Kuşadası’nda

Bakan Ersoy'un karşılanmasından, kongre merkezinde yaptığı incelemeden ve turizmcilerle toplantısından detaylı görüntü

( AYDIN ) AYDIN

Oyaca Toplantı Gesi İran Seçimleri 


- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çeşitli incelemelerde bulunmak için Kuşadası’na geldi. Bakan Ersoy’un Kuşadası ziyaretiyle birlikte 24 Haziran seçimlerinden sonra oluşan kabineden ilk kez bir bakan Aydın ilini ziyaret etmiş oldu. Havayoluyla İzmir’e gelen Kultür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra karayoluyla Kuşadası’na geldi. İlk olarak Kuşadası-Efes Kongre Merkezi’ni gezen Bakan Ersoy’a Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Aydın milletvekilleri ile birlikte sektör temsilcileri de eşlik etti. Türkiye’nin en önemli kongre merkezlerinden biri olan Kuşadası-Efes Kongre Merkezi’nin gerektiği gibi işletilmemesi nedeniyle yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy, kongre merkezinin bir an önce bu atıl durumdan kurtarılması gerektiğini söyledi.

Bakan Ersoy daha sonra kongre merkezinde Kuşadası bölgesindeki turizmcilerle bir toplantı yaptı. Toplantıda sektör temsilcilerini dinleyen Bakan Ersoy, Kuşadası’nın turizmin ilk başlangıç noktası olarak ve mevcut potansiyeline rağmen geldiği noktayı hak etmediğini söyledi.

El birliği içinde hareket edilmesini isteyen Bakan Ersoy, “Kuşadası’ndaki sorunları çözeceğiz. Burada radikal önlemler alacağız. Herkese büyük görevler düşüyor. Hem bizler hem de sektör bu sorunların çözümünde elini taşın altına koyacak “ dedi.
Kuşadası ziyaretine gün boyu devam edecek olan Bakan Ersoy, turizmcilerle yenilecek yemeğin ardından Bakan Ersoy, 14.30’da Kuşadası Limanı’na ziyaret gerçekleştirilecek. Saat 15.30’da da Kadıkalesi kazı çalışmalarını yerinde inceleyecek olan Ersoy, akşam saatlerinde Kuşadası’ndan ayrılacak.
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