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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, eşiyle birlikte oy kullandı - İSTANBUL İzle

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, eşiyle birlikte oy kullandı - İSTANBUL İzle

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'un oy kullanmaları - Bakan Ersoy ve eşinin okul çıkışında vatandaşlarla sohbet etmesi - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oyunu, Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde verdiİSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oy kullandı.Bakan Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanacağı okula gelerek, 1136 no'lu sandıkta oyunu verdi.Oy verme işleminin ardından açıklamada bulunan Ersoy, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Seçimler, demokrasinin gereği. Aynı zamanda demokrasinin de bayramı. Bu bayram da inşallah huzurlu bir şekilde başladı.
Başladığı gibi de huzurlu bir şekilde bitecek. Tüm İstanbul lulara ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Bakan Ersoy, oy kullanma işleminin ardından okulun bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.Mehmet Nuri Ersoy ile aynı sandıkta, komedyen ve oyuncu Ceyhun Yılmaz da oy verdi.

Allah Komedyen 

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