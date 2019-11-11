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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Eskişehir'de toplandı - ESKİŞEHİR

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Eskişehir'de toplandı - ESKİŞEHİR

- Detay görüntü - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın konuşması - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala'nın konuşmasıKültür ve Sanat Politikaları Kurulu Eskişehir 'de toplandı - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala: - "Amacımız sadece İstanbul'a bağımlı bir kültür sanat dünyası değil kültür sanatın Anadolu'daki zenginliklerini, Anadolu'ya uzanan kısımlarını, dünya ve Türkiye gerçeği içinde Anadolu'da var olan bir takım sanat aktörlerini, sanat kurumlarını, etkinliklerini yaşatabilmek, geliştirebilmek ve tanıtabilmektir"ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, kültür, sanatın Anadolu'daki zenginliklerini, Anadolu'ya uzanan kısımlarını, Anadolu'da var olan bir takım sanat aktörlerini, sanat kurumlarını, etkinliklerini yaşatabilmeyi, geliştirebilmeyi ve tanıtabilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu 40. toplantısını Eskişehir 'de gerçekleştirdi.Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıya Pala ve kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Fecir Alptekin, Havva Hümeyra Şahin, Mehmed Özçay, Prof. Dr. Ümit Meriç'in yanı sıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kurulun Eskişehir 'de toplanmasından dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.
Pala da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı kurulun çalışmalarına devam ettiğini anlattı.Toplantıları ayda bir farklı bir şehirde yaptıklarını kaydeden Pala, "40'ıncı toplantımızı Eskişehir 'de yapıyoruz. Gündemimiz Eskişehir ile ilgili. Bizim bu toplantıyı yapmaktaki amacımız sadece İstanbul'a bağımlı bir kültür sanat dünyası değil kültür sanatın Anadolu'daki zenginliklerini, Anadolu'ya uzanan kısımlarını, dünya ve Türkiye gerçeği içinde Anadolu'da var olan bir takım sanat aktörlerini, sanat kurumlarını, etkinliklerini yaşatabilmek, geliştirebilmek ve tanıtabilmektir."Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı olarak sürdü.

Toplantı Sanat Dünyası Meyra Kültür Sanat 

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