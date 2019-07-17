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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kültür merkezinin adı ‘Muhsin Yazıcıoğlu’ oldu

Kültür merkezinin adı ‘Muhsin Yazıcıoğlu’ oldu

Kültür merkezinden detay

Sadaka Belediye Başkanı Muhabbet Müstesna 

-Vali konuşması

( SİVAS )- Sivas’ta yapımı bitme aşamasına gelen kültür merkezinin adı 'Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi' oldu SİVAS

- Sivas’ta yapımı bitme aşamasına gelen kültür merkezinin adı 'Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ' oldu Kadı Burhannetin mahallesinde yapımına başlanan ve bitme aşamasına gelen kültür merkezinin adı alınan kararla birlikte Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı verildi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, yapımında sona gelen kültür merkezinde incelemelerde bulunarak merkezin ismini açıkladı.
Sivas’ta her alanda olağanüstü değerler olduğunu dile getiren Salih Ayhan, “Herkesin gönlünde yer etmiş müstesna bir şahsiyetimiz daha var. Hala milletin sevgisi, ona olan muhabbeti ,sadakati çok üst seviyede. Bu kim? diyecek olursanız Muhsin Yazıcıoğlu. Bakanımız İsmet Yılmaz, milletvekillerimiz ve belediye başkanımızla yaptığımız istişare neticesinde ve eşleri Gülefer hanımefendiyle yaptığımız görüşmede onunda iznini alarak buranın isminin 'Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ olarak adlandırılması kararı aldık. İlimize hayırlı olsun“ dedi.

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