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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına hakareti gerginliğe neden oldu - DİYARBAKIR

Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına hakareti gerginliğe neden oldu - DİYARBAKIR

- HDP'lilerin şehit yakınlarına hakareti - HDP Kulp ilçe binasından detaylarKulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına hakareti gerginliğe neden oldu - Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde, belediyeye yapılan görevlendirmeyi protesto etmek için yürüyen HDP'li grubun, 12 Eylül'de teröristlerin saldırısında şehit düşenlerin yakınlarına hakaret etmesi ve tehdit etmesi üzerine çıkan gerginlik polisin müdahalesiyle sona erdiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde, belediyeye yapılan görevlendirmeyi protesto etmek için yürüyen HDP'li grubun, 12 Eylül'de teröristlerin saldırısında şehit düşenlerin yakınlarına hakaret etmesi ve tehdit etmesi üzerine çıkan gerginlik polisin müdahalesiyle sona erdi.Alınan bilgiye göre, bir grup HDP'li, ilçede 12 Eylül'de PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 7 kişinin şehit düştüğü ve 10 kişinin yaralandığı saldırının ardından HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine görevlendirme yapılmasını protesto etmek istedi. Yürüyüş yapan HDP'liler, terör saldırısında yakınları şehit düşen ailelere tehdit ve hakaret etti. Bunun üzerine iki grup arasında arbede çıktı.Çıkan arbedede HDP ilçe binasının camlarında hasar oluştu.Polisin müdahalesiyle sona eren gerginlikte her iki gruptan aralarında HDP İlçe başkanının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Terör Saldırısı Şehit Yakınları Protesto Teröristler Saldırı 

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