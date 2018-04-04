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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kulp şehidi törenle uğurlandı

Kulp şehidi törenle uğurlandı

cenazenin camide çıkarılıp omuzalar alınması ve detay

Şehit Yakınları General Cenaze Namazı Alabalık Teröristler 

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( DİYARBAKIR - EK) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Bayir köyü yakınlarında topladıkları odunları ilçe merkezine getiren ve içinde güvenlik korucuların bulunduğu kamyona, seyir halindeyken PKK'lı teröristler tarafından dün pusu kurulması sonucu şehit olan güvenlik korucusu Malik Yıldız, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki Merkez Muhammediye Camisinde Kulp Müftüsü Abdulsamet Şen’in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı helallik alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında Eski Mahalle Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.
Törene katılan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, şehidin babası Hayrettin Yıldız'a taziyelerini iletti. Vali Güzeloğlu, "Mücadelemiz kararlıkla bu büyük devlet ve millet, bu ülkenin içinde ve dışında son hain etkisiz hale getirilinceye kadar sürecektir. İnşallah gelecek her gün daha kararlı ve daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe, bu bütünleşmemiz olduğu müddetçe hiçbir hain ve onun temsilcisi de inşallah emeline ve arzusuna erişemeyecektir. Bu milletin kahraman evlatları askeri, polisi, korucusu helal süt içmiş her birisi bu hainlerin karşısında yenilmez sıra dağlar gibi dimdik duracaktır. İmanıyla gerekirse bu kara toprağa bir gül bahçesine girercesine girecek. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun. Allah birlik beraberliğimizi daim etsin, devletimizi sonsuza kadar payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Şehidimizi rahmetiyle karşılasın. Günahlarını af etsin, mekanını cennet eylesin” dedi.
Törene Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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