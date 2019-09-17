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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Kulp Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet görevine başladı İzle

Kulp Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet görevine başladı İzle

Belediye binası önünden görüntü

Kayyum 

-Kaymakam Gözlet’in gelmesi
-Güvenlik önlemlerinden görüntü
-Kaymakam Gözlet’in belediye binasına girmesi
-Personelin binaya girmesi
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Kulp İlçe Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kaymakam Mustafa Gözlet, belediye binasına gelerek görevine başladı.
Diyarbakır’da dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan HDP’li Kulp İlçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş’ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet kayyum olarak atandı. Polis ekiplerince belediye binasında yapılan aramanın ardından Kaymakam Gözlet, geniş güvenlik önlemleri altında belediye binasına geldi. Kaymakam Gözlet’in belediye binasına gelmesinin ardından çalışanlar da kimliklerini gösterip üst aramasından geçirildikten sonra binaya alındı.
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