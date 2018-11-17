Kullanılmayan üst geçit söküldü

-Çalışmalardan görüntü

-Detaylar



( ADANA ) ADANA



- Adana’nın Kozan ilçesinde şehrin merkezinde bulunan ancak kullanılmadığı için vatandaşlardan yoğun şikayet alan üst geçit büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından söküldü. Edinilen bilgiye göre, Saimbeyli Caddesi üzerinde bulunan 2000’li yıllarda bir vatandaşında desteği ile Kozan Belediyesi tarafından yaptırılan üst geçit, vatandaşlar tarafından kullanılmadığı ve gece alkollü şahısların uğrak yeri haline geldiği gerekçesi ile alınan yoğun şikayet üzerine büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden söküldü. Ekipler tarafından cadde trafiğe kapatılıp güvenlik önlemleri alındıktan sonra üst geçit kaynak ustaları tarafından oksijenle söküldü. Vinç yardımı ile üst geçit bulunduğu yerden kaldırıldı. Öte yandan, üst geçidin sökülmesi sırasında meraklı vatandaşlarda çalışmaları yerinde izlerken bazı vatandaşlarda uzun yıllardan bu yana kullanmadıkları üst geçidin sökülmesini cep telefonları ile kayıt altına aldılar.

