Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kullanılmayan üst geçit söküldü

Kullanılmayan üst geçit söküldü

Üst geçitten görüntü

Üst Geçit Büyükşehir Belediyesi Oksijen 

-Çalışmalardan görüntü
-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde şehrin merkezinde bulunan ancak kullanılmadığı için vatandaşlardan yoğun şikayet alan üst geçit büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından söküldü. Edinilen bilgiye göre, Saimbeyli Caddesi üzerinde bulunan 2000’li yıllarda bir vatandaşında desteği ile Kozan Belediyesi tarafından yaptırılan üst geçit, vatandaşlar tarafından kullanılmadığı ve gece alkollü şahısların uğrak yeri haline geldiği gerekçesi ile alınan yoğun şikayet üzerine büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden söküldü. Ekipler tarafından cadde trafiğe kapatılıp güvenlik önlemleri alındıktan sonra üst geçit kaynak ustaları tarafından oksijenle söküldü. Vinç yardımı ile üst geçit bulunduğu yerden kaldırıldı. Öte yandan, üst geçidin sökülmesi sırasında meraklı vatandaşlarda çalışmaları yerinde izlerken bazı vatandaşlarda uzun yıllardan bu yana kullanmadıkları üst geçidin sökülmesini cep telefonları ile kayıt altına aldılar.
İlgili Foto Galeriler
Roman Kızları Güzellik Yarışmasında!Roman Kızları Güzellik Yarışmasında!
Melih Gökçek'ten Giresun PidesiMelih Gökçek'ten Giresun Pidesi
15 Temmuz Şehitler Anıtı15 Temmuz Şehitler Anıtı
Ramazan Sokağı AçılıyorRamazan Sokağı Açılıyor
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Evsizlere belediye kucak açtıEvsizlere belediye kucak açtı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı