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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kullanılmayan tesiste yangın: 1 ölü

Kullanılmayan tesiste yangın: 1 ölü

yanan baraka

Hint Keneviri Olay Yeri İnceleme Dinlenme Tesisi Polis Ekipleri İtfaiyeciler 

-detayylar
-itfaiye ve polis ekipleri
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-detaylar
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( ANTALYA )- Hayatını kaybeden kişinin aynı bölgede kenevir yetiştirirken polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı ANTALYA

- Antalya’nın Kemer ilçesinde kullanılmayan bir dinlenme tesisinde öğle saatlerinde çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti. İtfaiyenin yangını söndürdükten sonra yaptığı inceleme sırasında tespit edilen ceset için oley yerini niceleme ekipleri çağrıldı. Hayatını kaybeden İdris Çoktan'ın aynı bölgede kenevir yetiştirirken polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Merkez Mahallesi Deniz Caddesi diskolar bölgesinde bulunan tesisin havuz kısmında bulunan kulübede yangın çıktı. Küçük çaplı patlamalarında meydana geldiği yangını çevredeki vatandaşlar fark ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyeciler yangını etrafa sıçramadan söndürdü. Bir itfaiye erin yangın alanını incelerken ceset farketti. Polis ekipleri çevreyi güvenlik bandı çekerek olay yerine giriş çıkışları kapatırken, olay yeri inceleme ekibi ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerine geldi. Yapılan inceleme konusunda İdris Çoktan’ın (48) kömürleşmiş cesedi önce Kemer Devlet Hastanesi morguna burada yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay yerinde hayatını kaybeden İdris Çoktan'ın beraber yaşadığı 4 köpeği Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi yetkilileri tarafından koruma altına alındı. Kenevir yetiştirirken yakalanmış Yangında hayatını kaybeden İdris Çoktan'ın yaklaşık 1 ay kadar önce yanarak can verdiği bölgede kenevir yetiştirirken polis tarafından yakalandı. Yüzme havuzunda kalan suyun koku ve sinek yaptığı şikayeti üzerine suyu boşaltmaya çalışan belediye ekiplerinin şüphesiyle yapılan baskında 102 kök hint keneviri ele geçirilmişti.
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