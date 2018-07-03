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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Kullanılmayan dükkanda erkek cesedi bulundu Haberi

Kullanılmayan dükkanda erkek cesedi bulundu Haberi

- olay yeri

Olay Yeri İnceleme Cenaze Aracı Kahvehane Harekete Geç Polis Ekipleri 

-- cesedin cenaze aracıyla hastaneye kaldırılması
-ölen şahsın fotoğrafları haber metninde ekli

( MANİSA ) -- Manisa'nın Kula ilçesinde ağır bir kokunun geldiği kullanılmayan dükkanda erkek cesedi bulundu- Bulunan cesette herhangi bir darp veya kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi MANİSA

- Manisa’nın Kula ilçesinde bulunan İmamoğlu iş hanında kullanılmayan bir dükkandan gelen ağır koku üzerine harekete geçen ekipler erkek cesediyle karşılaştı. Yaklaşık 5 gündür dükkanda bulunan cesedin 39 yaşındaki Mustafa Sümer'e ait olduğu tespit edildi. Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.30 sıralarında Kula'daki İmamoğlu iş hanında meydana geldi. Alt katında kahvehanelerin bulunduğu İmamoğlu iş hanının ikinci katında kullanılmayan bir dükkandan ağır kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kullanılmayan dükkanın içinde yatan 39 yaşındaki Mustafa Sümer’i hareketsiz halde buldu. Alaşehir’den gelen olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından, Sümer’in yaklaşık 5 gün önce öldüğünü, hava şartlarından dolayı da vücudunda çeşitli yanıkların ve erimelerin olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde cesedin vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet izine rastlanmadı. Sümer’in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyar duymaz olay yerine gelen Sümer’in akrabaları, yaklaşık 5 gün önce Mustafa Sümer’in ablasının yanından İzmir’e gideceğini ifade ederek ayrıldığını, o günden bu yana da Sümer’den haber alamadıklarını ifade etti.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
(HY-SC-
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