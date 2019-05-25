Kullandığı traktörün altında kaldı - ADIYAMAN

- Ambulansın olay yerideki görüntüler - Hastaneye getiriliş görüntüleri - Ambulanstan alınarak morga taşınması görüntüsüKullandığı traktörün altında kaldı - Adıyaman 'da kullandığı traktörün altında kalan sürücü, kurtarılamadıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da kullandığı traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Burunçayır Köyünde Nuri Kaplan (71) yönetimindeki 63 FB 690 plakalı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Kaplan, kurtarılamadı.Bulunduğu yerden çıkarılan Kaplan'ın cesedi, sağlık ekiplerince incelenmek üzere Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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