Kullandığı aracın kontrolünü kaybeden hemşire aracıyla sulama havuzuna uçtu: 1 ölü Video

-Havuz etrafındaki jandarma ekipleri ve vatandaşlardan görüntü

-Olay yerindeki ambulans ve itfaiye araçlarının görüntüsü

-Çalışmaları izleyen vatandaşlardan görüntü

-Dalgıçların havuza girmesi

-Havuzda yapılan arama çalımalarından görüntü

-Dalgıçların havuza halat indirmesi

-Dalgıçların halatla suya dalması

-Halatın itfaiye aracına bağlanması

-Havuzdaki otomobilin halat yardımı ile havuzdan çıkarılması

-Çıkarılan araçta yapılan inceleme

-Araçta cesede rastlanmaması

-Havuzdan çıkan otomobilden ve ekiplerden görüntü

-Devam eden çalışmalardan görüntü

-Olay yerine gelen annenin fenalık geçirmesi

-Dalgıçların havuzda cesede ulaşması

-Cesedin çıkarılması

-Ceset torbasına konulması

-Ölen hemşirenin fotoğrafı



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'de kullandığı otomobille birlikte yoldan çıkarak sulama havuzuna düşen 29 yaşındaki hemşire hayatını kaybetti. Havuzun derin sularına gömülen otomobil itfaiye ekiplerince çıkarılırken, araç içerisinde bulunamayan genç hemşirenin cesedi, dalgıçların uzun süren aramaları sonucu bulundu. Edinilen bilgiye göre, Şehi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Müslüme Gökdemir (29) yönetimindeki 33 EKL 94 plakalı otomobil, merkez Toroslar ilçesi Gözne yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki sulama havuzuna düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Tarım amaçlı kullanılan sulama havuzunda kaybolan otomobil, Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ve itfaiye ekiplerince halat bağlanarak sudan çıkarılırken, araç içerisinde sürücüye rastlanmadı. Bunun üzerine dalgıçlar havuz içerisinde aramalarını sürdürürken, diğer ekipler ise sürücünün camdan fırlamış olma ihtimaline karşı çevrede araştırma yaptı. Dalgıçların yaklaşık 3.5 saat süren çalışmasının ardından Gökdemir'in cesedi, sulama havuzunun derinliklerinde bulunarak çıkarıldı. Bu arada acı haberi alarak olay yerine gelen genç hemşirenin annesi fenalık geçirirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



