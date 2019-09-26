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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kuleden pilotlara ‘deprem’ uyarısı

Kuleden pilotlara ‘deprem’ uyarısı

ses kaydı

Deprem Uçak Pisti Ses Kaydı Hava Trafiği Havayolu Şirketi 

-uçak arşivi

( İSTANBUL )- Deprem sırasında bir uçak pisti pas geçti İSTANBUL

- İstanbul’da yaşanan 5,8 şiddetindeki deprem sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçak, depremin akabinde yapılan pist kontrolü nedeniyle pisti pas geçti. Marmara Denizi’nde saat 14.00’te gerçekleşen 5,8 şiddetindeki depremin hemen sonrasın Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş için alçalan bir uçak durumdan etkilendi. Deprem sonrası pistin kontrolü yapıldığı sırada iniş için alçalan bir uçak pisti pas geçti. Kuleden pilotlara deprem oldu uyarısı Havalimanına iniş için sıraya giren pilotlara deprem olduğunu ve pistin kontrol edildiğini bildiren hava trafik kontrolörü Türkçe ve anons yaparak “Burada deprem oldu. Pist kapalı, pist kontrol edilecek. Şuan beklemede kalın. Ben size tekrar haber vereceğim Bir süre beklemeniz gerekecek. Ne kadar sürecek bilmiyorum herkesin dikkatine” diyerek pilotlara bilgilendirme yaptı. Bu sırada Dubai-İstanbul seferini yapan yabancı bir havayolu şirketine ait Boeing 777 tipi bir tarifeli uçak pisti pas geçti. Pistte yapılan kontrollerin ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine hava trafiği, kısa süreli bekleyişin ardından normal seyrinde devam etti.
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