-sürücü

-polis ekipleri

-yanan otomobil



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bir otomobil seyir halindeyken henüz biinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Alev topuna dönen otomobil kül olurken içinden kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü uzun süre itfaiye ekiplerinin çalışmasını ve hurdaya dönen otomobilini izledi. Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Yangın, saat 05.20 sıralarında Pendik ilçesi, Sanayi Mahallesi'nde bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı akan trafikte seyir halinde olan bir otomobil yanmaya başladı.

Yangını kısa sürede fark eden sürücü otomobilini yolun sağına çekerek ilk başta küçük çaplı olan yangına müdahale etmek istedi. Kısa sürede büyüyen alevlere yangın tüpünün yetersiz kalması sonucu ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili söndürdükten sonra LPG'li olduğu belirlenen araçta uzun süre soğutma çalışması yaptı. Olaydan yara almadan kurtulan sürücü polis ekiplerine bilgi verirken itfaiye ekiplerinin çalışmasını ve küle dönen otomobilini çaresiz gözlerle izledi. Zaman zaman itfaiye ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan sürücü, polis ekiplerine de yangının nasıl başladığını anlattı. Çok sayıda Asayiş ve Trafik ekibi olay yerine gelirken bir yandan itfaiyenin rahat çalışabilmesi için trafiği bir süre durduran ekipler, patlama tehlikesinin ortadan kalkmasının ardından tek şeritten devam eden trafikte de aksamaların olmasını engelledi. Meraklı sürücülerin devam etmesini sağlayan ekipler yoğun trafik oluşmasının önüne geçti.



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