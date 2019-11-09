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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Küle dönen fabrikada hasar 12 Milyon TL

Küle dönen fabrikada hasar 12 Milyon TL

Yanan fabrikadan detaylar

Fabrika Yangını Fabrika Sigara İzmariti Tekstil Deposu Plastik Fabrikası 

-Röportaj
-Arşiv görüntüler

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta dün meydana gelen fabrika yangınında maddi hasar 12 milyon TL oldu. Sivas’ta dün Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısımda bulunan bir plastik fabrikasının bitişiğinde bulunan tekstil deposunda çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçramış ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesine rağmen 3 saatte güçlükle söndürülmüştü. İstanbul’da bulunduğu sırada yangını haber alarak Sivas’a gelen fabrika sahibi Nafi Doğan bugün yanan fabrikasında incelemelerde bulundu. Fabrika ve içerisindeki malzemeler tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, Doğan maddi hasarını 12 milyon TL olarak açıkladı.
Fabrikada 20 kişi çalıştırdığını belirten Doğan, sigortası bulunmadığını belirtip en kısa sürede yangının hasarlarını sarıp yeniden üretime geçmek için mücadele edeceğini söyledi.

Kundaklama olabilir Doğan yaptığı açıklamada, “Yangın Cuma namazı sırasında çıkmış. Yan tarafta bulunan tekstil deposunda başlayarak fabrikamıza sıçramış. Sabotaj da olabilir depoya atılan bir sigara izmaritinden de çıkmış olabilir. Bu konu araştırılıyor. Maddi hasarım 12 milyon TL civarında. Sigortamız yoktu. En kısa sürede toparlanıp yeniden üretime geçmeyi planlıyoruz.”dedi.

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