Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Küle dönen evde sadece Türk Bayrağı’na bir şey olmadı

Küle dönen evde sadece Türk Bayrağı’na bir şey olmadı

Apartmandan detay

Polis Memuru Memur Hassasiyet Yangına Müdahale Türk Bayrağı 

-bayraktan detay
-Polisin türk bayrağını alması
-İtfaiye ekipleri
-Yanan tüp
-Detaylar

( ANTALYA )- Bayrağı fark eden polis memurunun hassasiyeti de görenleri duygulandırdı ANTALYA

- Antalya’da klima dış ünitesinden çıkan yangın apartmandaki evi küle döndürdü. Balkon kısmında çıkan yangından Türk Bayrağı’nın zarar görmemesi dikkat çekerken, bir polis memurunun bayrak hassasiyeti de görenleri duygulandırdı. Yangın, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 2. Katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize girmek için sahile giden Arzu Erarman’ın evinin balkon kısmındaki klima dış ünitesi henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Alevler bir anda rüzgarın da etkisiyle balkondan eve sıçradı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ise bu sırada çevre güvenliğini alarak yan binalarda oturan bazı vatandaşları tahliye etti. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerin çıkış noktasındaki Türk Bayrağı’nın zarar görmemesi dikkat çekti. Bayrağı fark eden bir polis memuru, balkona giderek bayrağı aldı ve Erarman’ın komşusuna teslim etti. Yangını gören bir vatandaş, “Alevler çoktu, her yer yandı ama Türk Bayrağı’na bir şey olmadı” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Terör Örgütü Paçavrası İndi Yerine Türk Bayrağı AsıldıTerör Örgütü Paçavrası İndi Yerine Türk Bayrağı Asıldı
İdil Teröristlerden Temizlendiİdil Teröristlerden Temizlendi
HDP'li Gruba Bayraklı TepkiHDP'li Gruba Bayraklı Tepki
Selamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya ÇıktıSelamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya Çıktı
Hamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete DüşürdüHamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete Düşürdü
Dev Kaçak İçki OperasyonuDev Kaçak İçki Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı