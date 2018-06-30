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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Küle dönen Diriliş Ertuğrul’un seti havadan görüntülendi

Küle dönen Diriliş Ertuğrul’un seti havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Fabrika Bild Çekim Yükselen 

-Küle dönen setten görüntü
-Yanan evlerin görüntüsü
-Genel görüntü
--arşiv görüntü-
-yangından görüntü
-söndürme çalışmalarından görüntü
-detaylar

( İSTANBUL -HD) İSTANBUL

- Çıkan yangında küle dönen Diriliş Ertuğrul dizisinin çekildiği eski Beykoz kundura fabrikası, havadan görüntülendi. Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasının olduğu bölgede dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine Beykoz, Ümraniye ve Kavacık'tan çok sayıda itfaiye ekibi gelerek söndürme çalışmaları için çalıştı. İçinde eski kundura fabrikasının da olduğu 500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangının Diriliş Ertuğrul dizisinin çekimleri için kullanılan çadırlarda meydana geldi. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebildi. Yangın sonrasında havadan çekilen görüntülerde ise sette kullanılan çadırların, evlerin bir çoğunun tamamen küle döndüğü görüldü.
Yine sette kullanılan kale duvarlarının da bir bölümünün yandığı, bir kısmının sağlam olduğu görüldü.

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