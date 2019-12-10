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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kulaktan kulağa yayıldı, duyan sıraya girdi Haberi

Kulaktan kulağa yayıldı, duyan sıraya girdi Haberi

nüfus müdürlüğünde yaşanan yoğunluk

Sosyal Medya Nüfus Müdürlüğü Nüfus Cüzdanı Yazılı Açıklama Kimlik Kartı 

-Vatandaşların sıra beklemesi
-Asılsız söylentilerden etkilenen vatandaşlarla röportaj
-Tokat Merkez ilçe Nüfus Müdürü Ali Dağlıoğlu ile röportaj
-detaylar

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta, nüfus cüzdanı ve ehliyet yenilemede yeni yılla birlikte yüksek zam geleceği, eski kimliklerin yeni yılda kullanılamayacağı söylentileri nüfus müdürlüğünde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Tokat’ta da kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri "kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı" ve "nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı" yönündeki asılsız söylentiler vatandaşları nüfus müdürlüklerine akın etmesine neden oldu. Nüfus müdürlüğünde işlemlerle yüzde 100 oranında artarken, yoğunluk nedeniyle erken saatlerde randevu alan vatandaşlar uzun süre sıra beklemek durumunda kaldı. Söylentinin asılsız olduğu vatandaşlara duyurulsa da çevreden duyduklarından etkilenenler nüfus müdürlüğüne işlem yaptırmaya çalıştı. Tokat Merkez ilçe Nüfus Müdürü Ali Dağlıoğlu, sosyal medyada 2020 yılında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgelerini değiştirmeyenlere ceza geleceği, aşırı derece de artış olacağı söylentileri sonucu yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların bu asılsız bilgilere itibar etmemesi gerektiğini ifade eden Dağlıoğlu, “Vatandaşımızın telaş etmesine, panik oluşturmasına gerek yok. 199’dan ve web sitemizden randevu alıp gelebilirler. Böylece hem kendi vakitleri boşa harcamamış olurlar hemde yoğunluk yaşanmaz” diye konuştu.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada; T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği duyuruldu.
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