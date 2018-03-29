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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kulak ısırma davasında Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı Haberi

Kulak ısırma davasında Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı Haberi

Onur Özbizerdik'in arşivi

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Güvenlik Görevlisi Gece Kulübü Polis Memuru Akalan Yakalama Kararı 


- Dündar Kılıç’ın torunu ve Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik hakkında bir gece kulübünde eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan'ı darp ederek, bir polis memurunun da kulağını ısırdığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ortaköy’deki bir gece kulübünde eski Organize Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ile bir polis memurunu darp ettiği iddia edilen Dündar Kılıç’ın torunu Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik’in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 25’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Onur Özbizerdik katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşmada olay günü Özbizerdik’i gözaltına almaya çalışan polis memurları tanık olarak ifade verdi. Tanık olarak dinlenilen güvenlik görevlisi Mehmet Hakan Karakuş, “Onur Özbizerdik’i gece kulübünden çıkardığımız sırada mukavemet ederek polis memuru arkadaşımız İbrahim Güney’in kulağını ısırdı. Olaya ilişkin hatırladığım bundan ibarettir” dedi.
Daha sonra dinlenilen tanık polis memuru Ergün Katrancı ise, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini belirtti.
İşletmenin güvenlik görevlilerine ve sanığa kimliklerini gösterdiğini kaydeden Katrancı, “Sanık Onur Özbizerdik’i gözaltına alıp götürdüğümüzde bize saldırdı. Arkadaşımız İbrahim Güney’in kulağını ısırdı” diye konuştu.
Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme, savunmasının alınabilmesi için Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Olayın geçmişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Onur Özbizerdik’in 25 Eylül 2016 tarihinde gece saat 01.00’de bire gece kulübünde olduğunun emniyete ihbar edildiği belirtiliyor. Özbizerdik’in olay mahallinden araçla kaçtığı, takip sonucu araç içerisinde etrafa zarar vererek kaçmaya devam ettiği ifade edilen iddianamede, kovalamaca sonucu yakalanan ve emniyete götürülmek istenen Özbizerdik’in emniyet görevlilerine karşı koyduğuna değiniliyor. Polis memurlarından İbrahim Güney’in sol kulağını ısırdığı ve diğer eski polis memuru Adil Serdar Saçan’ı da yaraladığı iddia edilen Özbizerdik’in “iki kişiye karşı kasten yaralama” ve “görevi yaptırmamak için direnmek” suçlarından 2 yıldan 8 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. (YM-HB-
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