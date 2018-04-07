Kulağına takılan cihaz ile ilk defa duyan Ali'nin sevinci

-Hastanenin dış ve tabela görüntüsü.

-Babanın açıklaması.

-Sınıf öğretmeni Zehra Arık ve öğretmen Kazım Arık'ın açıklaması.

-Ali'nin oyuncağıyla oynaması.

-Ailesiyle birlikteki görüntüsü



( KÜTAHYA - ÖZEL)- Minik çocuğun verdiği tepki, ailesi ve hastane personelinde duygusal anlar yaşattı- Ali'nin zihinsel engelli değil, kulaklarının duymadığından gelişmediği DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarının dikkatiyle ortaya çıktı KÜTAHYA



- Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde yaşayan 4,5 yaşındaki Ali Keleş'in, zihinsel engelli değil, kulaklarının duymadığından gelişmediği, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarının dikkatiyle ortaya çıkarken, iki kulağına takılan cihaz sayesinde ilk defa ses duyması duygusal anlar yaşattı Doğduğu günden beri zihinsel engelli tedavisi gören Ali Keleş'in, DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kulak, Burun ve Boğuz Hastalıkları Doktoru Ahmet Uluat'ın dikkati sayesinde zihinsel engelli değil, kulakları duymadığı için gelişmesinde sorun olduğu ortaya çıktı. Hastanede yapılan testler sonucu her iki kulağına cihaz takılan Ali Keleş'in ilk defa ses duyduğunda verdiği tepki, ailesinde ve hastane personelinde duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasını işte böyle yansıdı. Her iki kulağına takılan cihazlarla yaşamaya başlayan Ali Keleş, yürümeye, kendi yemeğini yemeye, konuşmak için çabalamaya ve hızla iyileşmeye başladı.

Ali Keleş'in babası Nurettin Keleş, yaptığı açıklamada, ''Biz 4 buçuk senedir zihinsel engelli zannediyorduk. Bütün hastaneleri gezdik. En son geçen hafta Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'nde Ahmet Uluat doktorumuz duymadığına kanaat getirerek cihaz taktı. Allah razı olsun hastanemizden de doktorumuzdan da. Şuan duymaya başlayınca konuşması, yemesi, içmesi, hal ve hareketleri düzelmeye başladı.

Doktorumuza teşekkür ederiz'' dedi.

Ali'nin sosyal etkinliklere katılmaya başladığını belirten Hisarcık Güldüren köyü Ana Sınıfı Öğretmeni Zehra Arık, ''Ali bizim zihinsel engelli bir çocuğumuzdu. Etkinliklere katılamıyor ve arkadaşlarıyla uyum problemi vardı.Daha sonra Ali'nin Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'nde yapılan kontrollerde kulaklarının duymadığı anlaşıldı. Kulak cihazları takıldıktan sonra etkinliklere katılmaya ve arkadaşlarıyla uyumu başladı.

Şimdi gayet iyi gidiyoruz. Ailesi ile birlikte etkinlere katılıyoruz. İnşallah daha iyi olur. Bu arada Ali'nin zihinsel engelli değil duyu kaybından dolayı bu durumda olduğunu öğrenmiş olduk'' dedi.

Güldüren köyü İlkokulu Öğretmeni Kazım Arık, ''Ali, ana sınıfımıza kayıtlı bir öğrencimiz. İlk zamanlarda zorluklarla karşılaştık. Zihinsel engelli olduğunu düşünüyorduk. Fakat yapılan araştırmalar sonucunda Ali'nin duyma problemi olduğu ortaya çıktı. kulaklarına cihaz takıldı. Cihazlar takıldıktan sonra Ali'nin derslere katılımı, arkadaşlarıyla olan iletişimi değişti. şuanda daha iyi adapte olup etkinliklere katılıyor ve o bizim özel öğrencimiz olarak devam edecek. Eğitimini en iyi şekilde vermek için elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu.

Kulaklıkları takıldıktan sonra, babasının aldığı oyuncak traktörle oynayan Ali'nin mutluluğu, tüm ailede sevinçle karşılanıyor. (YD-EFE)

