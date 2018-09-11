Kula UNESCO Global Jeopark'a turist ilgisi artıyor - MANİSA
: - Kula UNESCO Global Jeoparkı'ndan havadan drone görüntüleri - Sönmüş volkan konileri ve lavların arasında gezen turistlerden detaylar - Jeoparkı ziyaret eden coğrafya öğretmeni Nuran Koyuncu röportajı - Ziyaretçilerden Dilek Birgül röportajı - Kula UNESCO Global Jeopark Koordinatörü Prof. Dr. Tuncer Demir'in açıklamalarıUNESCO Global Jeopark Ağı içerisinde Türkiye'yi temsil eden tek jeopark alanı olan Kula Jeoparkı'na ziyaretçi ilgisi her geçen gün artıyor. Manisa 'nın Kula ilçesinde günümüzden bir milyon yıl ila 10 bin yıl öncesi tarih aralığında gerçekleşen volkanik patlamalar sonucu akan lavların oluşturduğu 305 kilometrekarelik saha, turistlerin ilgi noktası oldu. Binlerce yıl önce yaşanan patlamalar sonucu oluşmuş volkan konileri ve sönmüş lav akıntıları arasında dolaşan turistler, sönmüş lavların üzerinde hatıra fotoğrafı çektiriyor, taşlaşmış lav parçalarından kendilerine hatıralar alabiliyor.Kula UNESCO Global Jeopark Koordinatörü Prof. Dr. Tuncer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki jeolojik sahanın eşsiz bir alan olduğunu belirterek, 2013 yılında UNESCO Global Jeopark Ağı kapsamına alınan jeoparkın, yer tarihinin yaklaşık 200 milyon yıllık kayıtlarını arşivlediğini söyledi.
Alanın sadece turizme değil bilimsel çalışmalara da hizmet ettiğine dikkati çeken Demir, "Yaklaşık 20 yıldır burada Avrupa'nın değişik ülkelerinde yer bilimciler araştırmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmalarımızın sonuçlar dünyanın en prestijli dergilerinde yayımlandı. Şüphesiz bizim makalelerimiz yayımlandıktan sonra yer bilimcilerin bu sahaya olan ilgisi daha da arttı. Çünkü burada Türkiye'nin en genç ve en yaşlı volkanları bir arada bulunmaktadır." dedi. - "Yıllık ziyaretçi sayımız 80 ila 90 bin arasında"Demir, Kula Jeoparkı'na ziyaretçi ilgisinin her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Kula Jeoparkı geçmiş yıllarda pek bilinmiyordu ama şu anda artan sayıda turist bu sahayı ziyaret ediyor. Özellikle UNESCO kapsamına girdikten sonra gerek Türkiye'den gerek Avrupa'dan pek çok kişi gelip jeopark sahamızı ziyaret ediyor. Başta ziyaretçi sayılarımız yıllık 7 - 8 bin civarındaydı. Şu anda ise eylül itibarıyla yıllık ziyaretçi sayımızın 80 ila 90 bin arasında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu bizim için yeterli değil, gelecek yıllarda yeterli tanıtımla bu sayının daha da fazla olacağını düşünüyoruz." - "Yüzey araştırmaları için mükemmel bir yer"Jeoparkı ziyaret eden coğrafya öğretmeni Nuran Koyuncu, daha önce kitaplarda okuduğu Kula Jeoparkı'nı çok merak edip geldiğini belirterek, "Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı olduğunu biliyorduk. görsellerdeki ve kitaplardaki bildiklerimizden çok daha etkileyici ve düzenli. Jeolojik açıdan çok güzel bir laboratuvar niteliğinde özellikle yüzey araştırmaları için mükemmel bir yer." ifadelerini kullandı.Ziyaretçilerden Dilek Birgül de jeoparkı gördükten sonra çok şaşırdığını dile getirerek, "Buranın özel bir bölge olduğunu biliyordum ama bildiklerimiz yazılı bilgilerden ibaretti. Burayı gördükten sonra Kula jeoparkının değerinin daha iyi anlaşılması gerektiğinin düşünen biri olarak buradan ayrılıyorum. Öğretmenim öğrencilerimi buraya getirmek istiyorum çünkü burası Türkiye'nin jeolojik yapısına ışık tutan bir yer." diye konuştu.