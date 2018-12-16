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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kula Köyü'nde referandum gerçekleştiriliyor Haberi

Kula Köyü'nde referandum gerçekleştiriliyor Haberi

Oy kullanma işlemi detaylar

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-Açıklamalar

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- Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünün Bayat ilçesine bağlanması için halk oylaması gerçekleştiriliyor. Sungurlu ilçesine 39 kilometre uzaklıktaki Kula köyünün İl Özel İdaresinden yeterli hizmet alamadıkları gerekçesiyle Bayat ilçesine bağlanması için yapılan halk oylamasında için öy konağında İlçe Seçim Kurulu tarafından sandık kuruldu. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de tamamlanacak. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köyde yapılan halk oylaması için kayıtlı 166 seçmen oy kullanabilecek. Köy muhtarı Hicabi Altuntaş, İl Özel İdaresinden yeterli hizmeti alamadıklarını belirterek, köy sakinlerinin talebi üzerine bu halk oylamasının gerçekleştirildiğini söyledi.

Çıkacak sonuca saygılı olduklarını ifade eden Altuntaş, "Vatandaşlarımız iki yıl önce Bayat'a geçmek için referandum teklifinde bulundular. Biz de imza topladık ve kaymakama götürdük. Sonra süreç buralara kadar geldi. Halkımıza referandum kararını ve tarihini bildirdik, oy kullanacak seçmen listesini ilan ettik. İki tarafa hayırlı uğurlu olsun. Bayat da bizim memleketimiz, Sungurlu da. Benim gönlüm Sungurlu'dan yana. Çünkü ecdadım at sırtında Sungurlu'ya gidip gelmiş" dedi.

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