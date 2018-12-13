Kula’da zincirleme trafik kazası: 1 ağır yaralı

-112 ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-yaralının ambulansa bindirilişi

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( MANİSA ) MANİSA



- Manisa’nın Kula ilçesinde akşam saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, kazayı da beraberinde getirdi. Kayganlaşan yolda 3 araç zincirleme trafik kazasına karıştı, bir kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Ramazan Aktaş(63) idaresindeki 07 K 3063 Plakalı araç, Ahmet Ölmez(47) idaresindeki 35 DE 1132 plakalı araç ve Hasan Özbalcı idaresindeki 27 Z 3904 plakalı kamyon birbirine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 07 K 3063 plakalı araç içerisinde yolcu olarak bulunan Bayram Yırtık(47) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan ağır yaralı Yırtık, ilk olarak Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yırtık, buradaki tedavilerin tamamlanmasının ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Ağır yaralanan Bayram Yırtık’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

