Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kula’da zincirleme trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kula’da zincirleme trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kaza yeri

İlk Müdahale Trafik Kazası 112 Acil Servis Ağır Yaralı Kar Yağışı 

-112 ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-yaralının ambulansa bindirilişi
- detay

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Kula ilçesinde akşam saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, kazayı da beraberinde getirdi. Kayganlaşan yolda 3 araç zincirleme trafik kazasına karıştı, bir kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Ramazan Aktaş(63) idaresindeki 07 K 3063 Plakalı araç, Ahmet Ölmez(47) idaresindeki 35 DE 1132 plakalı araç ve Hasan Özbalcı idaresindeki 27 Z 3904 plakalı kamyon birbirine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 07 K 3063 plakalı araç içerisinde yolcu olarak bulunan Bayram Yırtık(47) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan ağır yaralı Yırtık, ilk olarak Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yırtık, buradaki tedavilerin tamamlanmasının ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Ağır yaralanan Bayram Yırtık’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı