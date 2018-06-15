Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kula’da Kaza, 2 ölü, 1’i ağır 5 yaralı

Kula’da Kaza, 2 ölü, 1’i ağır 5 yaralı

Olay yeri

Hastane Trafik Kazası Motosiklet Sürücüsü 

-Savrulan motosiklet ve araç
-Detay

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Kula ilçesinde motosiklet ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza saat 15.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Sandal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Kula istikametine seyir halinde iken kavşaktan Sandal Mahallesi istikametine dönmek isteyen Mehmet Akyüz(21) yönetimindeki plakasız motosiklet ile Kula istikametinden İzmir İstikametine seyir halinde olan Ramazan Erbay yönetimindeki 45 EJ 067 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Akyüz(21 ) olay yerinde hayatını kaybederken, motosikletin arkasında bulunan Harun Harman(21) ise hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Kaza etkisiyle otomobil sürücüsü Ramazan Erbay ağır yaralanırken, araç içerisinde bulunan Umut Erbay(15), Yağmur Erbay(11), Fadime Erbay(38) ve Yunus Türe(42) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye AKS ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan araç sürücüsü Ramazan Erbay, olay yerinden Salihli Devlet Hastanesine sevk edilirken, araç içerisinde bulunan diğer yaralılar Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı