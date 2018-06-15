Kula’da Kaza, 2 ölü, 1’i ağır 5 yaralı

-Savrulan motosiklet ve araç

-Detay



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa’nın Kula ilçesinde motosiklet ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza saat 15.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Sandal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Kula istikametine seyir halinde iken kavşaktan Sandal Mahallesi istikametine dönmek isteyen Mehmet Akyüz(21) yönetimindeki plakasız motosiklet ile Kula istikametinden İzmir İstikametine seyir halinde olan Ramazan Erbay yönetimindeki 45 EJ 067 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Akyüz(21 ) olay yerinde hayatını kaybederken, motosikletin arkasında bulunan Harun Harman(21) ise hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Kaza etkisiyle otomobil sürücüsü Ramazan Erbay ağır yaralanırken, araç içerisinde bulunan Umut Erbay(15), Yağmur Erbay(11), Fadime Erbay(38) ve Yunus Türe(42) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye AKS ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan araç sürücüsü Ramazan Erbay, olay yerinden Salihli Devlet Hastanesine sevk edilirken, araç içerisinde bulunan diğer yaralılar Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

