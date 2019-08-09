Kula’da katı atık bertaraf tesisinde yangın

-itfaiyenin olay yerine gelişi



( MANİSA )- Yangın dağlık kesime sıçradı- Gökyüzünü kara bulutlar kapladı MANİSA



- Manisa’nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren özel bir katı atık bertaraf tesisinin toplama bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangın dağlık kesime sıçrarken yangına müdahale ediliyor. Yangın, saat 15.30 sıralarında Kula’ya bağlı Esenyazı Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren özel bir katı atık bertaraf tesisinin iş toplama bölümünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında, dumanı gören personeller durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Katı atık işlerinin toplandığı öğrenilen yangın bölümünde, Demirci Orman İşletme Müdürlüğü’nün de destekleriyle yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan iş toplama bölümündeki malzemelerin, yangından dolayı patladığı öğrenildi. Giderek büyüyen yangın tesisin yanı başında bulunan dağlık alana sıçradı. Dağlık alana sıçrayan yangın, iş makineleri ve itfaiyenin müdahaleleri ile kontrol altına alınırken, dağlık kısımda belirli aralıklarla yangın çıktığı öğrenildi. Yangın dolayısıyla gökyüzünü kara bulutlar kaplarken, ilgili birimler yangın için seferber edildi. Öte yandan, belirli aralıklarla yangın çıkan katı atık bertaraf tesisinde, son olarak 31 Mayıs 2019 tarihinde, tesisin depo bölümünde yangın çıkmıştı.

