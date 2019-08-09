Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Kula’da katı atık bertaraf tesisinde yangın

Kula’da katı atık bertaraf tesisinde yangın

katı atık bertaraf tesisindeki yangının çevreden görüntüleri

Bild Gökyüzü Katı Atık Bertaraf Tesisi Yangına Müdahale Trol 

-itfaiyenin olay yerine gelişi

( MANİSA )- Yangın dağlık kesime sıçradı- Gökyüzünü kara bulutlar kapladı MANİSA

- Manisa’nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren özel bir katı atık bertaraf tesisinin toplama bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangın dağlık kesime sıçrarken yangına müdahale ediliyor. Yangın, saat 15.30 sıralarında Kula’ya bağlı Esenyazı Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren özel bir katı atık bertaraf tesisinin iş toplama bölümünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında, dumanı gören personeller durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Katı atık işlerinin toplandığı öğrenilen yangın bölümünde, Demirci Orman İşletme Müdürlüğü’nün de destekleriyle yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan iş toplama bölümündeki malzemelerin, yangından dolayı patladığı öğrenildi. Giderek büyüyen yangın tesisin yanı başında bulunan dağlık alana sıçradı. Dağlık alana sıçrayan yangın, iş makineleri ve itfaiyenin müdahaleleri ile kontrol altına alınırken, dağlık kısımda belirli aralıklarla yangın çıktığı öğrenildi. Yangın dolayısıyla gökyüzünü kara bulutlar kaplarken, ilgili birimler yangın için seferber edildi. Öte yandan, belirli aralıklarla yangın çıkan katı atık bertaraf tesisinde, son olarak 31 Mayıs 2019 tarihinde, tesisin depo bölümünde yangın çıkmıştı.
İlgili Foto Galeriler
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
İstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulunduİstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulundu
İş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılarİş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılar
Bursa'da Korkutan YangınBursa'da Korkutan Yangın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı